Da più di 30 anni bellezza per gli occhi, per il cuore e per l'anima, la Mostra Mercato di Bienno torna in Valcamonica dal 19 al 27 agosto.

Bienno, l’antico Borgo medioevale incastonato tra verdi montagne, rivivrà i fasti di un tempo, trasformandosi in una bottega a cielo aperto, grazie ai 200 artisti e artigiani, che animeranno il cuore del centro storico.

Un vortice di opere d’arte, installazioni, prodotti artigianali, spettacoli, musica ed antichi mestieri anche quest’anno ammalierà gli oltre 230.000 visitatori, che riempiranno le brulicanti viuzze ricche di storia e di bellezza. Un’autentica rassegna d’arte e di artigianato artistico a livello nazionale ed internazionale, che richiama creativi provenienti da ogni parte del mondo, dall'Europa all’America Latina.

La mostra, giunta alla sua 31esima edizione, continua anche quest'anno nella propria ricerca di veicoli di crescita dal punto di vista degli espositori, degli spettacoli, della promozione turistica, affinché i visitatori possano testimoniare, al di fuori dei confini valligiani e bresciani, che esiste un luogo dove l’artigianato e l’arte vengono portati ai massimi livelli, cullati dalla bellezza di uno dei centri storici più ricchi e suggestivi di tutta l’Italia.