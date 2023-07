Giuseppe Cruciani al Sestino Beach

Prezzo non disponibile

Sarà il giornalista Giuseppe Cruciani lo special guest di venerdì 14 luglio al Sestino Beach di Desenzano del Garda, il locale gestito da Puccio Gallo, Yudi Bueno e Jerry Calà e noto ai più come il solo e unico Salotto del lago. Cruciani, volto noto televisivo e soprattutto radiofonico con il programma "La Zanzara" di Radio24, on air dal 2006 insieme all'inseparabile David Parenzo, presenterà il suo nuovo libro "Coppie. Storie di desiderio e trasgressione", edito da La Nave di Teseo: sul palco sarà accompagnato da Michela Morellato.

"Coppie. Storie di desiderio e trasgressione"

Il libro, che segue la pubblicazione di "Nudi. Il sesso degli italiani", non è altro che il personale vademecum dell'autore per sopravvivere all'odierno mondo delle coppie, ai loro equilibrismi e compromessi, successi e cadute, vizi e abitudini dell'amore e del sesso raccontati attraverso storie ed esperienze reali. Con un consiglio spassionato, in anteprima: "Tradire fa bene alla coppia", racconta Cruciani.

La serata del Sestino si accenderà anche con il dinner show "Mature vs Giovani", a cura di Barbie Events: il pubblico sarà chiamato a votare la propria modella preferita scelta da una delle due categorie in pista, appunto le donne "mature" e le donne più giovani. Musica live di Ale Zaupa, dj set Fabrizio Giugni: per info e prenotazioni 329 2472452.