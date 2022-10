Ghedi: Happy Halloween al Florida

Lunedì 31 ottobre, dalle 22 alle 5, halloween event - "empire of the sound" al Florida di Ghedi.

Sala 1: afro-funky music. Djs Loda / Mozart / Spranga / Joele / Danil-one

Sala 2: latin music. dj zorro

Sala 3: disco dance 70/80/90. Dj Marco Rioldo / Luca Picchio

Sala 4: hcwnd - halloween edition con Nico & Tetta / Ska / Kuz / Kosten / Dj Pacio / Ceki the terrorist / Lory