Brescia: speed date elegante autunnale

L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle animatrici. Il funzionamento è semplice ed intuitivo. Avrete a disposizione 180 secondi per poter interagire e capire se la persona davanti a voi vi farà scattare la scintilla per un possibile flirt reciproco, oppure no. Al suono del gong l'uomo cambierà di posto fino a quando avrà conosciuto tutte le donne presenti all'eventi. Avrete modo quindi di conoscere tutti i partecipanti. Se troverete una persona, con la quale si creerà una buona intesa, avrete occasione di scambiarvi il numero di telefono e valutare la possibilità di un appuntamento individuale.



Evento confermato se vi sarà un numero minimo di 20 partecipanti. Dress code: elegante. Fascia di età: 40-55 anni. Menù: buffet e drink alla carta. Costi: quota senza Vip-card uomo: 13€ (13€ in caparra per riservare il posto + menù alla carta sul posto); senza Vip-card donna: 11€ (11€ in caparra per riservare il posto +menù alla carta sul posto); titolari Vip-card: 7€ (7 € in caparra per riservare il posto + menù alla carta sul posto)