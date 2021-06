Visite guidate in centro a Brescia

Alla luce delle riaperture progressive e delle misure annunciate per la ripartenza del turismo, non solo di prossimità ma anche internazionale, l’Assessorato al Turismo del Comune di Brescia organizza un programma di visite guidate alla città e ai musei cittadini, in conformità con il piano straordinario di promozione turistica concordato con Visit Brescia e con la collaborazione di Fondazione Brescia Musei.



Le visite – proposte in italiano e in inglese – si svolgeranno nei fine settimana a partire dal 5 giugno fino al 26 settembre e verranno condotte da sette associazioni di guide turistiche autorizzate (Arnaldo da Brescia, Arte con Noi, Assoguide Sebino, BidiBrescia, Brescia Guide, Bresciastory e Garda Guide).



Il sabato e la domenica mattina le visite, in partenza dall’Infopoint di via Trieste alle 10, condurranno i turisti a conoscere le principali piazze cittadine. Al termine, con una prenotazione aggiuntiva, si potranno visitare due prestigiosi musei cittadini: sabato il Museo di Santa Giulia e la domenica la Pinacoteca Tosio Martinengo.

Il sabato e la domenica pomeriggio alle 15 le associazioni guide proporranno itinerari tematici nel centro storico, molto vari e stimolanti, che potranno soddisfare la curiosità di visitatori e cittadini.

Inoltre, per il solo mese di giugno, in aggiunta al calendario verranno proposte, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni della Cappella del SS Sacramento in San Giovanni, visite guidate con partenza sul posto il sabato pomeriggio alle 15.30 e alle 16.15.



Le visite guidate saranno gratuite, fino al raggiungimento di un massimo di 20 persone a gruppo. Per le sole visite a San Giovanni i gruppi potranno essere al massimo di 15 persone, per le dimensioni ridotte del luogo. Solamente gli ingressi al Museo di Santa Giulia e in Pinacoteca prevedono un biglietto ridotto, da acquistare sul posto.



Le prenotazioni si effettuano presso l’Infopoint di via Trieste 1, con le seguenti modalità:

Telefono: 030 3061266

WhatsApp: 342 6058111

Mail: infopoint@comune.brescia.it



Di seguito il palinsesto delle visite di giugno:

VISITE GUIDATE - GIUGNO DATA GUIDE TITOLO 5 giugno mattino Garda guide Le piazze del Centro (ev. Museo Santa Giulia) 5 giugno pomeriggio Garda guide Il Castello 5 giugno SanGiov BidiBrescia Chiesa San Giovanni ore 15:30 e 16:15 6 giugno mattino Brescia Story Le piazze del Centro (ev. Pinacoteca) 6 giugno pomeriggio Brescia Story Brescia 10 e lode (personaggi famosi e illustri) 12 giugno mattino Garda guide Le piazze del Centro (ev. Museo Santa Giulia) 12 giugno pomeriggio Garda guide Brescia Medievale 12 giugno SanGiov BidiBrescia Chiesa San Giovanni ore 15:30 e 16:15 13 giugno mattino Arte con noi Le piazze del Centro (ev. Pinacoteca)

13 giugno pomeriggio Arte con noi Le fontane di Brescia 19 giugno mattino Assoguide Sebino Le piazze del Centro (ev. Museo Santa Giulia) 19 giugno pomeriggio Assoguide Sebino Non solo shopping, vie e corsi del centro 19 giugno SanGiov Brescia guide Chiesa San Giovanni ore 15:30 e 16:15 20 giugno mattino Brescia guide Le piazze del Centro (ev. Pinacoteca) 20 giugno pomeriggio Brescia guide Le X Giornate, da Piazza Loggia al Castello 26 giugno mattino Brescia Story Le piazze del Centro (ev. Museo Santa Giulia) 26 giugno pomeriggio Brescia Story Brescia misteriosa 26 giugno SanGiov Arnaldo Chiesa San Giovanni ore 15:30 e 16:15 27 giugno mattino Arnaldo Le piazze del Centro (ev. Museo Santa Giulia) 27 giugno pomeriggio Arnaldo Il quartiere del Carmine

