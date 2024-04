Visano: paesaggi agrari e architetture rurali

Incontro presso la biblioteca di Visano sabato 20 aprile, con Dezio Paoletti, architetto e conduttore della laboriosa ricerca Censimento Cascine Bresciane, commissionata dalla Provincia di Brescia. Il suo lavoro fu presentato per la prima volta a Visano nella Sala conferenze della Cascina Le Colombaie, nel 2009.



A distanza di 15 anni vogliamo offrire l'opportunità, attraverso uno dei migliori esperti del settore, di far conoscere - o far riscoprire - le bellezze paesaggistiche agrarie e l'originalità delle architetture rurali che contraddistinguono il territorio della Bassa Bresciana.



L'evento è inserito nella rassegna culturale Narrare il Lavoro, promossa dal Sistema bibliotecario Brescia Est, sostenuta anche dalla Provincia di Brescia e da Fondazione Cariplo, basata su quattro macrotematiche: sostenibilità, territorio, memoria e percorsi.



Per informazioni e prenotazioni contattare la biblioteca di Visano:



biblioteca@comune.visano.bs.it