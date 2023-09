Vestone: opportunità di sviluppo per la comunità montana di Valle Sabbia

"Territorio in azione: Opportunità di sviluppo per la Comunità Montana di Valle Sabbia" è il titolo dell'incontro pubblico che Uncem Lombardia e la Comunità Montana di Valle Sabbia promuovono a Vestone, giovedì 21 settembre, nell'ambito di un'azione nazionale a supporto delle aree montane che lavorano per la crescita inclusiva e lo sviluppo sostenibile. All'incontro - fortemente voluto dal Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia Giovanmaria Flocchini e UNCEM Lombardia Tiziano Maffezzini, sono invitati tutti i Sindaci e gli Amministratori locali, i dipendenti degli Enti, tutti i cittadini, gli insegnanti e gli studenti, le Associazioni locali, i Sindacati, i rappresentanti delle Istituzioni. Interverrà durante l’incontro Marco Bussone, Presidente UNCEM Nazionale, oltre agli esperti di progettazione e strategia Luca Lo Bianco e Maurizio Fauri, Professore associato presso Università di Trento ed Esperto Comunità.

"UNCEM Lombardia si rende promotore di questi preziosi momenti di confronto e formazione per le Comunità Montane. È importante che gli amministratori comunali e le loro rappresentanze sociali ed economiche siano aggiornati rispetto alle opportunità di sviluppo e crescita dei propri territori affinché questi diventino protagonisti consapevoli nella costruzione del futuro delle nostre comunità”, commenta il Presidente Tiziano Maffezzini.

“Solo un italiano su tre sa che i Comuni montani sono quasi la metà dei Comuni italiani. E solo il 37% sa che i boschi sono poco meno della metà della superficie del Paese. Sono alcuni dati dell’indagine IPSOS per Uncem sulla percezione della Montagna. Oltre il 70% degli intervistati va in montagna per rilassarsi; due su tre per i prodotti enogastronomici tipici. Il 92% va in montagna per camminare, solo il 29% per sciare. I vantaggi del vivere in montagna sono molti: per il 67% l’aria pulita, per il 65% il contatto con la natura. Di questo e di tanto altro si parlerà all'incontro che svolgerà presso la sede della Comunità Montana di Valle Sabbia. L'iniziativa pubblica presenterà le opportunità di sviluppo locale delle aree montane e il ruolo strategico che le stesse avranno nella transizione climatica, energetica e ambientale del futuro” aggiunge il Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia, Giovanmaria Flocchini. L’incontro si svolgerà alle ore 16:00, presso la sede della Comunità Montana di Valle Sabbia Via Generale Reverberi 2.