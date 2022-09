La forma della bellezza: storie per ritrovare il sorriso

Prosegue la rassegna “Un libro, per piacere!”, la manifestazione ideata dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano per promuovere il piacere della lettura. Filo conduttore di questa XIX edizione è “La forma della bellezza”, un tema che sta spaziando, nei reading che fino ad ora si sono succeduti, tra arte e natura, tra la bellezza che si vede e quella che si sente.

“La bellezza è nel sorriso” è il titolo della lettura scenica proposta da Silvio Gandellini e Barbara Pizzetti, accompagnati dal violino di Stefano Zeni. Da Anton Cechov ad Alessandro Baricco, i due attori leggeranno storie per ritrovare il sorriso se non la risata: indubbiamente quando la letteratura ci fa questo regalo, che sia ironia disarmante o dissacrante sarcasmo, ci regala bellezza e rende noi stessi più belli. Anche la nostra inadeguatezza, gli errori, i drammi, possono assumere, con l’ironia e la maestria dei bravi scrittori, i contorni della leggerezza.

L’appuntamento con “La bellezza è nel sorriso” è per venerdì 30 settembre alle ore 21, a Urago d’Oglio in Sala Civica, via Roma 36. Per informazioni: Biblioteca di Urago D’Oglio 0307071351 (biblioteca@comune.uragodoglio.bs.it). Tutti gli eventi della rassegna “Un libro, per piacere!” sono ad ingresso gratuito.