Dietro lo spartito: in scena le vite segrete dei musicisti

La rassegna itinerante del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, “Un libro, per piacere!”, mercoledì 28 farà tappa nel bel Teatro Comunale di Passirano con “Dietro lo spartito. Vite segrete dei musicisti”, una lettura scenica curata da Barbara Mino e dal pianista Alberto Forino.

Un tema molto interessante, quello delle vite dei grandi musicisti, non solo per gli appassionati di musica ma anche per tutti coloro che amano scoprire le vite dei grandi dell’arte, nei loro aspetti meno conosciuti e singolari, a volte sorprendenti.

Barbara Mino racconterà le vicende dei tre maggiori musicisti della storia: le idiosincrasie di Beethoven, il primo amore di Mozart, il caso felice che ha portato Bach a diventare uno straordinario compositore.

Non mancherà anche un omaggio al genio di Antonio Vivaldi, attraverso le parole dello scrittore Tiziano Scarpa che nel suo romanzo “Stabat Mater” ne ha tracciato un ritratto indimenticabile. La musica non potrà che essere protagonista di questa serata, con il maestro Alberto Forino che, al piano, accompagnerà le storie e farà rivivere questi grandissimi musicisti attraverso le loro armonie.

“Dietro lo spartito. Vite segrete dei musicisti” sarà al Teatro Comunale di Passirano, Via Garibaldi 5, mercoledì 28 settembre alle ore 21. È consigliata la prenotazione: Biblioteca di Passirano 030.6850557-225 (oppure via mail, all'indirizzo biblioteca@comune.passirano.bs.it). Questo, e tutti gli altri eventi della rassegna, è ad ingresso gratuito.