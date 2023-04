Visite guidate alla Rocca d’Anfo 2023

La Rocca d’Anfo è stata messa a nuovo come si conviene per le grandi inaugurazioni e quindi è pronta ad accogliere cittadini e turisti per la nuova stagione turistica, presto arricchita anche di eventi e manifestazioni, che si è apreta sabato 8 aprile. Gli importanti investimenti in manutenzione (850mila euro) sono stati coordinati dalla Comunità Montana Valle Sabbia che è riuscita in questo modo a mettere in sicurezza nuovi passaggi e scalinate, mentre ulteriori lavori per terminare barriere paramassi (investimento di € 470mila) sono in via di ultimazione.

“La struttura di questa fortezza è imponente e quindi se da un lato è unica nel suo genere, dall’altro è molto impegnativo riuscire a mantenerla in ordine e in sicurezza. Lo sforzo che, insieme a Regione Lombardia, ogni anno mettiamo in campo è notevole, ma altrettanto lo è il richiamo che questo monumento, simbolo del nostro territorio, esercita su migliaia di turisti bresciani e non. Il suo prestigio e blasone funge da traino al turismo in Valle Sabbia che cresce ad ogni stagione” dichiara Giovanmaria Flocchini, presidente della CMVS.

Anche quest’anno il gioiello militare sarà visitabile attraverso due tipologie di percorso: il primo “Dalla Serenissima al Regno d’Italia” – itinerario della durata di oltre due ore, adatto a coloro che vogliano godere di una giornata ricca di storia e natura; il secondo “Napoleonico” – itinerario della durata di oltre tre ore durante il quale è consigliabile una sosta in cui godere di un’ emozione ancora più esclusiva, magari anche consumando un pranzo al sacco, ammirando “dall’alto” la meravigliosa visione del Lago Idro incastonato tra le Prealpi, meta ideale anche per gli amanti del trekking oltre che della storia militare e dell’arte, senza dimenticare la possibilità di visitare i sotterranei e l’Osservatorio del periodo napoleonico.

Come da consuetudine, l’Infopoint Valle Sabbia svolgerà, a questo punto della stagione, la propria attività presso la Caserma Zanardelli mentre i tour guidati si terranno, per i mesi di Aprile e Maggio, esclusivamente nei fine settimana e nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto saranno prenotabili anche nell’arco della settimana; Le visite scolastiche o di gruppo sono invece organizzabili in qualsiasi momento (su prenotazione al sito ufficiale www.roccadanfo.eu o chiamando al Tel. 375 622 1121).