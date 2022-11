Prevalle: adesso che sei qui, incontro con l'autrice Mariapia Veladiano

La Biblioteca di Tebe: luoghi di cura dell'anima, rassegna organizzata dal Sistema bibliotecario Brescia Est, in collaborazione con l'Ufficio scolastico per la Lombardia e SEF - Formazione e Ricerca sul Neo-Funzionalismo, presenta:

Adesso che sei qui.



Incontro con Mariapia Veladiano, Presso la Sala Consiliare di Prevalle, mercoledì 23 novembre alle ore 20.30. Mariapia Veladiano ha insegnato lettere per più di vent’anni ed è stata preside a Rovereto e Vicenza, esordisce come scrittrice nel 2010 con La vita accanto (Einaudi) che le vale il Premio Calvino. Nei suoi romanzi indaga spesso la fragilità e il dolore ma anche la forza, il riscatto, la solidarietà. Come nel suo ultimo romanzo, Adesso che sei qui (Guanda): una storia di affetti famigliari, di cura e di rispetto dell’altro. Un romanzo sulla malattia e sulla vita.



Diagola con lei Francesca Gardenato.



biblioteca@comune.prevalle.bs.it