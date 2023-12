Prevalle: le città del domani

Elena Granata, docente di Urbanistica al Politecnico di Milano, è vicepresidente della Scuola di Economia Civile e Founder di Venture Thinking.

Autrice di Biodivercity (2019) e Placemaker (2021), pone al centro della discussione la città contemporanea, la sintesi im-perfetta tra opposti, il poco e il troppo, il mescolato e il distinto, ripensando la relazione tra città e natura. La incontreremo venerdì 2 febbraio, alle 20.30, presso la Sala Musica nel Palazzo Comunale di Prevalle, in via Morani 11.



L'evento è inserito nella rassegna culturale Narrare il Lavoro, promossa dal Sistema bibliotecario Brescia Est, sostenuta anche dalla Provincia di Brescia e da Fondazione Cariplo, basata su quattro macrotematiche: sostenibilità, territorio, memoria e percorsi.



Evento gratuito.

Per informazioni, contattare la Biblioteca comunale di Prevalle:



mail: biblioteca@comune.prevalle.bs.it