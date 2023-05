Pozzolengo: La farmacia di Dio, incontro con Anna Maria Foli

Per la rassegna "La natura che cura", in collaborazione con la Rete Cauto e il progetto Life SalvaGuARDiA, incontro con Anna Maria Foli "La farmacia di Dio".

La tradizione monastica e francescana ha sviluppato uno straordinario patrimonio erboristico e farmaceutico fatto di antichi rimedi per la salute, il buon umore, la bellezza e la longevità. Anna Maria Foli, nel suo saggio “La farmacia di Dio” (Terra Santa Edizioni, 2020) grazie ad una approfondita ricerca storica, ha ricostruito un affascinante prontuario di ricette terapeutiche, tutte naturali, attinte dall’antica sapienza di monasteri e conventi.



Traduttrice ed editor, Anna Maria Foli ha pubblicato vari volumi per Piemme, Sperling & Kupfer, Terra Santa, Messaggero Padova. Ricercatrice e viaggiatrice, si interessa di cucina naturale e sostenibile, di farmacopea, di montagna e delle sue tradizioni. Per informazioni: Biblioteca di Pozzolengo 0309916747; biblioteca@comune.pozzolengo.bs.it.