Muscoline: castagnata d'autunno

Incontro al parcheggio vicino al bosco in Via della quiete - Muscoline (se qualcuno non volesse utilizzare la macchina per spostarsi dalla cantina La Guarda c'è una camminata di circa 40min di forniremo su richiesta successive indicazioni). Dopo una breve camminata arriviamo al "Castagneto di Muscoline". Sarà possibile passeggiare insieme a Nicola (proprietario del bosco) tra i suggestivi castagneti secolari per ricordare come mai il castagno viene definito "l'albero del pane" e ascoltare qualche breve storia legata al bosco e ai castagni. Ci sarà la possibilità di raccogliere castagne e marroni precoci e di acquistarli ad un prezzo speciale riservato ai partecipanti all'evento.

Arrivo presso l'azienda agricola La Guarda (trasferimento con mezzi propri) dove si potrà fare una visita guidata della cantina in compagnia dei padroni di casa Luigi&Francesca che ci racconteranno la loro storia e quella dei vini prodotti. A seguire ci sarà la castagnata presso L'Agriturismo in Cantina con le caldarroste e la degustazione di due vini selezionati dal sommelier che si abbinano alle castagne.

Chi lo vorrà potrà acquistare ulteriori degustazioni di vini e/o i "taglieri autunnali" appositamente preparati ad un prezzo speciale per l'evento oppure fare richiesta dei succhi d'uva. C'è anche la possibilità di vedere la "Panchina Rosa del Chiaretto" inserita nel circuito Big Bench.

Iscrizione obbligatoria (entro il 25 ottobre): per riservare un posto all'evento scrivere a claudia.eventinaturali@gmail.com oppure via whatsapp al numero 333.7103127. L'iscrizione verrà confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti o chiusa al termine dei posti disponibili.