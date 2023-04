"Influencer a chi?": a Prevalle si parla di web e social, ospiti da 1 milione di follower

Il mondo dei social e la popolarità sul web: un fenomeno di attualità dirompente affrontato stavolta da chi se ne intende davvero. E' questo il tema di "Influencer a chi?", sottotitolo "Pro e contro la popolarità sui social", l'incontro organizzato per sabato 22 aprile - dalle 10.30 nella sala consiliare di Palazzo Morani, ingresso libero - dal Comune di Prevalle e a cui parteciperanno tre celebri influencer e creator bresciani, che insieme valgono quasi 1 milione di follower: Ilaria Limelli, Diego Bazoli e Federico Zoccante.

"Questo evento - spiega l'assessore alla Cultura Adriano Filippa - è un'occasione unica per conoscere dal vivo alcuni degli influencer e creator bresciani più noti. Un momento di confronto, senza filtri, per comprendere che al di là della facile notorietà, fatta solo di apparenza, si possono usare i social per fare del bene e per creare contenuti seri e ben fatti".

Gli influencer

Ilaria Limelli ha 21 anni: originaria di Vestone, studia Economia aziendale a Venezia. Appassionata di calcio fin da quando era bambina, è star sui social (con oltre 700mila follower complessivi) nel mondo del "fòbal": bianconera sfegatata, ha già collaborato con la Juventus facendo del suo grande sogno un'opportunità di lavoro.

Diego Bazoli è "il Califfo della barba italiana", la sua è la barba più premiata e famosa di Brescia: ha trasformato il suo metro (!) di barba in eventi concreti sul territorio con l'unico scopo di aiutare associazioni del territorio. E' inoltre fondatore della Nazionale italiana barbuti: barba, colore, carattere e tanta allegria è il suo motto. Sui social network conta 130mila follower totali.

Federico Zoccante, 25 anni da Serle: ha 30mila follower ma non si definisce influencer quanto piuttosto "creator". Geometra e non solo: è vocalist al Plaza Disco, al Social Club, al Paradiso e pure in Croazia (sull'isola di Pag) con Lemonade Partytrip. Nelle sue peregrinazioni anche l'esperienza all'After Ski sul Maniva: qui il suo scatto (virale su Instagram) insieme a Blanco.

All'incontro di sabato interverranno anche i giornalisti Anna Belometti e Alessandro Gatta. Partecipano all'iniziativa i Comuni di Azzano Mella, Muscoline, Nuvolento e Paitone, le parrocchie, l'Istituto comprensivo e l'Associazione genitori di Prevalle: l'evento è sostenuto dalle Onoranze funebri Giacomini. Ingresso gratuito, consigliato a genitori, ragazzi e curiosi di ogni età.