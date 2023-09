Greenland festival: un viaggio nell’arte in Franciacorta

Un festival multidisciplinare che, come lo scorso anno, coniuga l’arte del teatro, teatro ragazzi, musica, circo e danza alleando i soggetti culturali con le realtà del territorio. GreenLand Festival toccherà 13 comuni in tre mesi di programmazione con 25 spettacoli d’arte performativa che coinvolgeranno artisti provenienti da tutt’Italia. Un festival che vuole offrire spettacoli e performance adatti a tutti i generi di pubblico con la volontà di avvicinare la cittadinanza all’arte performativa e alla cultura seguendo la linea guida del viaggio, inteso come un percorso a volte fisico a volte interiore. Si parte dal Teatro Comunale di Erbusco sabato 23 settembre e si prosegue poi a Provaglio d’Iseo, Palazzolo sull’Oglio, Iseo, Castegnato, Cologne, Rodengo Saiano, Monticelli Brusati, Ome, Corte Franca, Passirano, Cellatica, per finire sabato 9 dicembre al Foro Boario di Rovato.

Diverse le collaborazioni e le partnership che hanno contribuito ad arricchire il Festival. In evidenza “La Sfida“ un percorso di direzione artistica partecipata finanziato dal bando Giovani Smart di Regione Lombardia, che ha coinvolto i giovani del territorio ed ha permesso la scelta di cinque spettacoli inseriti poi in cartellone. “Banco del Riuso” è invece un progetto di Fondazione Cogeme e Rete Cauto, un luogo in cui si scambiano oggetti, tempo e competenze senza alcun scambio in denaro con l’obiettivo duplice di fare bene all’ambiente ma anche alle relazioni sociali. Con la volontà di far scoprire il funzionamento reale dell’iniziativa uno stand accoglierà i visitatori, dalle ore 19, per gli spettacoli di: sabato 14 ottobre e 4 novembre a Castegnato, sabato 21 ottobre e 11 novembre a Cologne e domenica 3 dicembre a Passirano. Stefania Dolcini, direttrice artistica di Fabbrica Sociale del Teatro: “sono molto felice di collaborare con Fabbrica Sociale del Teatro alla realizzazione della seconda edizione di GreenLand Festival. GreenLand é un viaggio attraverso tematiche che riguardano la vita di tutti, dai diritti dei lavoratori, alle difficoltà che affrontano le persone con disabilità, dalle sfide quotidiane con cui si devono misurare i più fragili all’accoglienza interculturale fino alla necessità di prendersi tempo e spazio per poter vivere e sognare.

È un festival sul territorio e del territorio, reso possibile dalle diverse collaborazioni attivate, con i nostri partner Bazzini Consort e Teatro Telaio, con tutti i comuni, l’associazione Terra della Franciacorta, una realtà prestigiosa come Strada del Vino Franciacorta e tutti i partner coinvolti. Particolare rilievo vorrei darlo a Regione Lombardia che con il progetto Smart Giovani ci ha permesso di lavorare con i ragazzi del territorio e a Fondazione Cogeme e Rete Cauto che da quest’anno porteranno il Banco del Riuso prima di cinque spettacoli permettendo una reale attivazione di economia circolare. Grazie alla Provincia di Brescia che oltre ad ospitarci oggi ci sostiene attraverso il suo patrocinio e Fondazione Brescia Eventi, Visit Lake Iseo e Radio Bruno per l’aiuto nella diffusione. GreenLand Festival è un festival che vuol dare spazio all’arte ponendo l’attenzione alla sostenibilità, cercando di instaurare relazioni utili per trasformare il modello economico dell’arte performativa”. Maria Rauzi, direttrice artistica per Teatro Telaio: “anche quest'anno Teatro Telaio è stato coinvolto nel Festival GreenLand per completare un'offerta di spettacolo vasta e variegata con alcune proposte pensate specificamente per bambini e famiglie.

GreenLand nasce dalla scommessa di fare sistema tra diverse realtà culturali che operano in maniera complementare sul territorio, attraverso la creazione di un cartellone condiviso, che possa mescolare i diversi pubblici, in un'ottica di ampliamento e diversificazione dell'offerta. Una vero e proprio "festival diffuso", per incuriosire il pubblico di un territorio della provincia estremamente dinamico”. Aram Khacheh direttore artistico di Bazzini Consort: “è sufficiente scorrere il cartellone delle iniziative presentate per cogliere la ricchezza e la varietà di questo festival... ma l'aspetto che a me sta più a cuore sottolineare è l'efficacia della rete che ha portato alla presentazione di quest’edizione di GreenLand. Siamo entusiasti di partecipare anche quest’anno, porteremo in scena concerti che esplorano il mondo della musica classica e lirica attraverso il suono di flauto e arpa e il mondo dei musical con l'energia di fiati e percussioni”. Roberta Sisti, Consigliera delegata alla Cultura della Provincia di Brescia: “la Provincia di Brescia è sempre ben felice di poter patrocinare queste iniziative, aiutandone la valorizzazione e la promozione ad un pubblico il più ampio possibile.

Nel corso del 2023, la Franciacorta ha ospitato sul territorio tantissime iniziative e eventi capaci di trasmettere messaggi importanti attraverso linguaggi diversi. Questo non solo ha permesso di rivelare al pubblico un animo del territorio inedito, ma ha messo in luce la straordinaria capacità dei Comuni di questa zona di fare rete e collaborare. La seconda edizione del GreenLand Festival andrà sicuramente ad arricchire ulteriormente questo panorama e a fortificare le relazioni costruite nel corso degli anni. Grazie quindi agli organizzatori per la dedizione e l’impegno nell’organizzare gli spettacoli in palinsesto. Il mio riconoscimento va anche ai nostri Amministratori locali, che stanno dimostrando grande disponibilità e voglia di lavorare insieme per la valorizzazione del nostro patrimonio”. Alberto Vanoglio, sindaco di Ome e Consigliere delegato alla Cultura Associazione Terra della Franciacorta: “sosteniamo nuovamente GreenLand con grande piacere. Considerato l’alto valore culturale che l’iniziativa ricopre per i Comuni della Franciacorta, Terra della Franciacorta non può che esserne partner.

L’Associazione sta lavorando fortemente per la tutela e la promozione del territorio, attraverso progetti di mobilità sostenibile, mappatura dei beni architettonici e sostegno alle programmazioni culturali sovracomunali che diano valore al proprio territorio”. Gabriele Archetti, Presidente Fondazione Cogeme ETS: “collaboriamo con grande piacere a questa iniziativa promossa da Fabbrica Sociale del Teatro, Teatro Telaio, Bazzini Consort e altri prestigiosi partner. Lo facciamo anche in funzione di un nostro progetto di sostenibilità applicata sui territori che si traduce nel Banco del riuso trovando una sinergia tra cultura e diffusione di buone pratiche. In questo modo avremo la possibilità reciproca di allargare i nostri target e fruitori”.

Il festival vuole offrire una cultura di qualità, sfatando la convinzione di chi ritiene che l’innovazione e il contemporaneo non siano terreni che possano diventare di fruizione popolare. GreenLand Festival è organizzato da Fabbrica Sociale del Teatro, Teatro Telaio e Bazzini Consort con la collaborazione dei comuni di Castegnato, Cellatica, Cologne, Corte Franca, Erbusco, Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Palazzolo sull’Oglio, Passirano, Provaglio d’Iseo, Rodengo Saiano e Rovato. Con il contributo di MIC - Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Giovani Smart e con il patrocinio di Provincia di Brescia e Fondazione Brescia Eventi. Con il sostegno di Strada del Vino Franciacorta, Visit Lake Iseo, Terra della Franciacorta, Fondazione Cogeme, Rete Cauto, Riserva Naturale Torbiere del Sebino, Radio Bruno e Vivi Franciacorta. Per informazioni e prevendita: www.greenlandfestival.it