Roncadelle: ripara, reinventa o scambia a Elnòs

Continua la partnership di Elnòs Shopping con Rete Cauto, network di cooperative sociali che si basano sull’agire sociale e ambientale, promuovono la riduzione degli sprechi e sostengono il recupero creativo e la valorizzazione delle risorse umane e naturali. Il mese di novembre si arricchisce, così, di numerose proposte di eventi e attività interattive all’insegna dell’economia circolare che coinvolgono anche Spigo, negozio second-hand di Cauto presente all’interno del Centro.



Riparare, reinventare… o scambiare, puntando sul pre-loved: ecco i valori essenziali dell’iniziativa “Love your stuff for longer” del Meeting Place di Roncadelle, nata per ispirare i visitatori a riflettere sul valore dei loro acquisti, durante l’imminente periodo del Black Friday e non solo. L’ambizione del Centro è quella di offrire loro un funzionale mix di idee, attività laboratoriali e spunti pratici, pensato per supportarli a valorizzare ciò che possiedono già, oppure a lasciarlo andare, scambiandolo con altro e scovando, così, nuovi tesori di seconda mano.



Dal 13 al 26 novembre Elnòs Shopping ospiterà l’iniziativa Portaprendi, ispirata al Banco di Comunità, progetto basato sulla sharing economy e firmato dalla cooperativa Cauto. Portaprendi permetterà di scambiare oggetti e complementi per la casa, arredo, piccoli elettrodomestici, accessori bimbo e pet, articoli sportivi e quelli per il tempo libero. Partecipare è semplice: nei giorni di apertura dello spazio (situato presso il T-HUB al primo piano del Centro) i visitatori che porteranno il loro articolo di seconda mano riceveranno un gettone di scambio e potranno scegliere e portare a casa un altro oggetto pre-loved per creare nuovi ricordi.



Non solo: dopo il successo della prima edizione dello Swap Party dello scorso marzo, con oltre 700 capi d’abbigliamento e accessori scambiati dai numerosi partecipanti, si replicherà questo 11 novembre!, Torna la festa dello Swap, durante la quale ognuno può portare abiti in buono stato che non utilizza più e scambiarli con quelli portati da altre persone. Rete Cauto e Spigo accompagneranno i partecipanti nelle due sessioni previste nell’arco della giornata: al mattino, dalle 10 alle 13, e nel pomeriggio, tra le 15 e le 18.

Sarà presente anche Verena Suraci, consulente d’immagine e influencer, per dare consigli su misura ai presenti durante lo Swap Party e coinvolgerli in un workshop sull’Armocromia dalle 14.30 alle 15.30. L’incontro sarà dedicato al mondo del colore come strumento di comunicazione e di valorizzazione di sé.



Non mancano le proposte per i più creativi: Elnòs Shopping ospiterà una serie di workshop in cui esplorare alcune tecniche decorative utili a riparare e valorizzare abiti, accessori e arredi, allungando il loro ciclo di vita. Domenica 12 novembre si terrà il laboratorio creativo “RiCuci”, curato dalle esperte sarte Elena Marella e Francesca Temponi di République Fabrique, brand di abbigliamento artigianale e scuola di sartoria indipendente bresciana. Il workshop di cucito “a tutto riciclo” vedrà i partecipanti trasformare alcuni dei loro capi d’abbigliamento, impreziosendoli e personalizzandoli in chiave re-fashion.



Sabato 18 novembre, invece, il workshop “Il Drago in Cantina”, con alla guida l’artista Nicolas Vavassori, si concentrerà sul recupero handmade d’arredo, per ripensare in chiave creativa i mobili vecchi, rovinati o inutilizzati. “L’uomo della Total Art” fornirà ai presenti alcuni rudimenti di tecniche decorative e li guiderà nella realizzazione degli ultimi passaggi decorativi su piccoli mobili pre-lavorati dall’artista.



Giovanni Umberto Marzini, Meeting Place Manager di Elnòs Shopping, afferma: "Siamo entusiasti di poter avviare, per la quarta volta, l’iniziativa Love Your Stuff For Longer. In questa edizione, non a caso vicinissima al periodo del Black Friday, il focus sull’economia circolare cercherà di ispirare i nostri visitatori a scegliere più consapevolmente ciò che acquistano, consentendo loro di fare “shopping” anche tra oggetti di seconda mano, pronti a trovare una nuova casa. Ci concentriamo, così, sull’impatto positivo sulle persone e sulla comunità, augurandoci di far sì che le persone possano fare scelte quotidiane circolari e, pertanto, amare le proprie cose più a lungo".



Tutti gli eventi saranno a partecipazione gratuita e si svolgeranno presso il T-bìhub al primo piano di Elnòs Shopping, di fronte a Sportland. Il workshop sull’Armocromia e i due laboratori saranno accessibili su prenotazione, registrandosi al seguente link: https://booking.elnosshopping.info/ (sezione Eventi).



Gallery