Carpenedolo: la manutenzione dei tasti dolenti, incontro con Daniele Novara

La Biblioteca di Tebe: luoghi di cura dell'anima, rassegna organizzata dal Sistema bibliotecario Brescia Est, in collaborazione con l'Ufficio scolastico per la Lombardia e Sef - Formazione e Ricerca sul Neo-Funzionalismo, presenta: la manutenzione dei tasti dolenti, incontro con Daniele Novara. Presso Palazzo Deodato Laffranchi a Carpenedolo giovedì 9 marzo alle ore 20.30



Daniele Novara è uno dei più apprezzati e seguiti pedagogisti italiani; ha fondato nel 1989 il Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. Dal 2004 è docente presso l’Università Cattolica di Milano e dal 2002 dirige «Conflitti», rivista italiana di ricerca e formazione psicopedagogica. Numerose sono le sue pubblicazioni, ne citiamo alcune delle più note: Litigare fa bene. Insegnare ai propri figli a gestire i conflitti per crescere più sicuri e felici (Rizzoli, 2013 e 2015), Meglio dirsele. Imparare a litigare bene per una vita di coppia felice (BUR – Rizzoli, 2015), I bambini sono sempre gli ultimi. Come le istituzioni si stanno dimenticando del nostro futuro (Rizzoli, 2020).



Nel suo ultimo saggio "la manutenzione dei tasti dolenti. Come riconoscerli e gestirli per stare bene con sé stessi e con gli altri" (Rizzoli, 2022) torna ad occuparsi di adulti e di stati emotivi: a tutti noi è successo, almeno una volta, di avere delle reazioni improprie, scatenate da una frase o un commento all’apparenza banali e che invece, improvvisamente, risvegliano emozioni negative, di rabbia, vergogna o frustrazione. Sono i “tasti dolenti”, condensati emotivi e psicologici strettamente collegati ai vissuti della nostra infanzia, sono le nostre fragilità. Ma imparare a gestirli è possibile. Daniele Novara aiuta a riconoscere i propri tasti dolenti e a capire come governarli, in famiglia, con i figli, nei rapporti di coppia, sul lavoro, con gli amici; accompagnando il lettore alla scoperta delle sue risorse interiori.





biblioteca@comune.carpenedolo.bs.it