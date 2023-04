Carpenedolo: serie tv, manga e adolescenti. Incontro con Alberto Rossetti

Serie TV, manga ed adolescenti. Incontro con Alberto Rossetti, psicoterapeuta e psicologo dello sport. Presso la Sala Polifunzionale di Palazzo Deodato Laffranchi di Carpenedolo venerdì 14 aprile alle ore 20.30



Alberto Rossetti si occupa di clinica dell’adulto e dell’adolescente. Ha pubblicato diversi saggi che trattano il tema dell’adolescenza e delle nuove generazioni sotto vari punti di vista. Il suo ultimo libro "Le persone non nascono tutte uguali. Perché manga e serie tv contribuiscono a formare l’identità dell’adolescente”, permette al lettore adulto di avvicinarsi al mondo degli adolescenti attraverso i personaggi di manga e serie tv, per aiutarci a comprenderne le crisi e le trasformazioni.

Rileggendo in chiave psicoanalitica i prodotti televisivi ed editoriali più popolari tra i giovani, Alberto Rossetti delinea i processi attraverso cui si formano le identità delle nuove generazioni e ci racconta il modo in cui questi prodotti culturali sanno elaborare temi cruciali per l'adolescenza come la diversità, il sesso, l'amicizia e l'ambiente.



Per informazioni: Biblioteca di Carpenedolo



biblioteca@comune.carpenedolo.bs.it