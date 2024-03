Calvisano: cibo e lavoro; l'equilibrio perfetto

Incontro con l'autrice Myriam Sabolla sabato 16 marzo alle 17.30 nella Sala delle Tele a Calvisano. Cuoca diplomata alla Joia Academy e Professional Organizer, attraverso i suoi libri "La stagione vegetale" e "Mangia bene, lavora meglio", incontra le esigenze di chi fatica a trovare il tempo per cucinare, ma vorrebbe imparare a farlo.



Durante l’incontro verrà affrontato il tema del mangiar bene in una società assorbita sempre più dai ritmi frenetici e lavorativi. L'evento è inserito nella rassegna culturale Narrare il Lavoro, promossa dal Sistema bibliotecario Brescia Est, sostenuta anche dalla Provincia di Brescia e da Fondazione Cariplo, basata su quattro macrotematiche: sostenibilità, territorio, memoria e percorsi.



Per informazioni contattare la biblioteca di Calvisano:



biblioteca.calvisano@gmail.com