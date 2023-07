Calvisano: visita con degustazione al birrificio Carpe Diem

Sabato 29 Luglio visita al Carpe Diem di Calvisano. Programma:



- 4 Birre in degustazione

- Degustazioni guidate

- visita al Birrificio

- lezione di the Taste Hunter (alias Simone Massenza), Giudice Internazionale e Beer Taster



Ticket iscrizione € 35,00, comprensivo di cena a seguire (hamburger + birra, sempre di Carpe Diem) al Cium Cium Pub, via Fiume 20, Pavone Mella BS. Iscrizion: al Cium Cium Pub o al 348.2973767, tel o whatsapp. Ritrovo alle 18 al Cium Cium Pub, o 18.30 direttamente al Birrificio Carpe Diem, via Borgogna trav 1 n 17, Calvisano,