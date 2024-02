Brescia: workshop decorazione del cioccolato

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 10/02/2024 al 10/02/2024 Orario non disponibile

A Brescia, sabato 10 febbraio la maitre chocolatier Simona Solbiati da appuntamento a tutti i veri romantici, per un workshop sull’arte della lavorazione e decorazione del cioccolato. Tra nozioni, parole d’amore e assaggi sarà possibile, per coloro che lo desiderano, far scrivere e personalizzare al momento il proprio regalo di San Valentino. Open Workshop sabato 10 febbraio 2024, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 alla boutique del cioccolato.