Brescia: passeggiata con i clown in Maddalena

Tante emozioni, condivisione, colori, festa ed un pizzico di follia. I Clown Dottori dell’associazione Clown e Oltre odv saranno presenti per portarvi nel magico mondo della Clownterapia: vi doneranno gioia , ascolto, abbracci e saranno lì per far conoscere questo tipo di volontariato.



Il percorso molto semplice e pianeggiante (circa 2 km) ci porterà alla pozza davanti a Cascina Margherita. Durata percorso 1,5 h.Sabato 21 ottobre

Ritrovo dalle h 14.30 - Partenza h 15.00. La partecipazione è aperta a tutti e viene richiesta una donazione minima di 5€ adulto e 2€ a bambino.

L'intero ricavato verrà devoluto all’associazione di Clowterapia “Clown...e Oltre Odv” di Brescia. Per partecipare: 335487010 o via mail a info@xtremeadventure.it per confermare la presenza.

Ritrovo

Area Barbecue "Il Castagneto dei Ragazzi". Salendo sul monte Maddalena, superato il 9°Tornate, poco dopo sulla sinistra imboccare la stradina che porta al parcheggio dell'area picnic.