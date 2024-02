Brescia: l'arte che cura

Per celebrare la Giornata Internazionale delle Malattie Rare, l’Associazione Nazionale Alfa1-AT ODV ha organizzato una visita gratuita guidata presso il Capitolium di Brescia riservata ai Malati Rari. In collaborazione con la Fondazione Brescia Musei e il dott. Paolo Gei, il patrocinio del Comune di Brescia offriamo ai Malati Rari la possibilità di visitare uno dei luoghi più belli e antichi di Brescia con la visione : “L’arte che cura” titolo della iniziativa.

Il programma prevede l’incontro presso la biglietteria del Capitolium il 29 febbraio alle 16,20. Faremo un percorso attraverso il tempio antico repubblicano e poi al tempio imperiale con la Vittoria Alata. Tramite il corridoio UNESCO, passeremo dal teatro romano per arrivare a Santa Giulia, dove visiteremo la Croce di Desiderio e reperti di arte longobarda. Durata circa 1 ora e 15’ - Distanza da percorrere circa 1 km con elevatori ed ascensori disponibili per la mobilità limitata.



Ingresso gratuito previa prenotazione presso la segreteria della Associazione via telefono o Whatsapp al numero : 335 7599026 o via email a info@alfa1at.org.