Brescia: festa patronale Santa Maria in Silva

Festa Patronale Santa Maria in Silva 2023. Ecco i dettagli:

- 18 novembre: ore 18.30 S. Messa degli Ortolani, ore 20.45 in chiesa Orchestra Terroni

- 19 novembre: ore 10.30 S. Messa, ore 12.30 Spiedo da Asporto (su prenotazione entro 13/11 al 3477809831 o 0302424270 dal lun al ven dalle 15 alle 18), ore 16 visita guidata da Francesca Brizzi presso la chiesa parrocchiale, bancarelle in via Sardegna e via Corsica, Animazione, Pesca, Caldarroste, Bancarella Formichine in centro parrocchiale. Bar aperto tutto il giorno!

- 20 novembre: ore 10.30 S. Messa con unzione degli infermi

- 22 novembre: ore 15.30 spettacolo/conferenza "come evitare le truffe", ore 20.45 a S. Giacinto Letio Divina

- 23 novembre: ore 20.45 Gruppo Popolare "La Zerla"

- 24 novembre: ore 20.45 conferenza di Anna Adami "Il Rinascimento a Padova"

- 26 novembre: ore 10.30 S. Messa con famiglie catechismo e a seguire pranzo comunitario. Nel pomeriggio giochi, animazione e musica con Danza E', GiokCalima Giocoleria, Gruppo Scout Brescia 14.



Maggiori info nel volantino dedicato