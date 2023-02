Brescia: festa di Carnevale all'oratorio di Santa Maria in Silva

Oratorio Santa Maria in Silva (Via Sardegna, 24, Brescia) in collaborazione con Don Bosco e enti del quartiere invita bambini, ragazzi e famiglie al Carnevale 2023, domenica 19 febbraio 2023.

Giochi a stand, balli di gruppo, spettacolo con i pirati, coriandoli, musica, giocolieri e attori, per divertirsi insieme. A partire dalle ore 15, attivo stand gastronomico con pane e saalamina.