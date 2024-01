Borgosatollo: terra avara

Giovedì 1 febbraio, alle ore 20.30, presso la Biblioteca di Borgosatollo, presentazione del libro "Terra Avara", edito da GAM, un’opera che ha raccolto in diciassette interviste alcune delle Voci della Valverde tra mezzadria e el médol.

Saranno presenti gli autori, Giuseppe Prati e Daniele Bonetti e presenterà il libro Sergio Isonni.



La Valverde è una sorta di conca che, per quanto riguarda il territorio di Botticino, risulta incassata tra i filari destinati al “Botticino rosso” e le cave dell’omonimo marmo esportato in tutto il mondo.

I frati benedettini nel XII secolo deviarono il corso del torrente bonificando la Valverde. Tuttavia l’area rimase ostica e difficile da coltivare, con rese agricole lontane da quelle della Bassa. Eppure, nel corso del Novecento, nella Valverde dominata dai nobili Cazzago sono cresciute generazioni di mezzadri.



L'evento è inserito nella rassegna culturale Narrare il Lavoro, promossa dal Sistema bibliotecario Brescia Est, sostenuta anche dalla Provincia di Brescia e da Fondazione Cariplo, basata su quattro macrotematiche: sostenibilità, territorio, memoria e percorsi.



Per informazioni contattare la biblioteca di Borgosatollo:



biblioteca@comune.borgosatollo.bs.it