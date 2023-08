Sugar Blue: The Colors of The Blues al Soiano Blues Festival

Slang Music in collaborazione con Proloco di Soiano del Lago (BS)

Presentano

Soiano Blues Festival 2023

SUGAR BLUE - The Colors of the Blues

presso il castello di Soiano

VENERDI’ 25 AGOSTO 2023

Inizio concerto

ore 21:00

Nato come James Whiting, è cresciuto ad Harlem, New York, dove sua madre era una cantante e ballerina al leggendario Apollo Theatre. Ha trascorso la sua infanzia tra i musicisti e le persone dello spettacolo che conoscevano sua madre, inclusa la grande Billie Holiday, e ha deciso che voleva diventare un artista. Ha iniziato la sua carriera come musicista di strada e ha effettuato le sue prime registrazioni nel 1975 con le leggendarie figure blues Brownie McGhee e Roosevelt Sykes. L’anno successivo, ha contribuito alle registrazioni di Victoria Spivey e Johnny Shines prima di alzare la posta e trasferirsi a Parigi su consiglio del pioniere del blues pianista Memphis Slim. Durante il suo soggiorno in Francia, Blue si è unito ai membri dei Rolling Stones, che si sono immediatamente innamorati del suo sound. Gli Stones hanno invitato Blue ad unirsi a loro in studio. Oltre al suo lavoro nell’album Some Girls, può essere ascoltato su Emotional Rescue e Tattoo You. È apparso dal vivo con il gruppo in numerose occasioni e gli è stato offerto un posto per la sessione a tempo indeterminato, ma ha rifiutato, optando invece di tornare negli Stati Uniti e costruire la sua band piuttosto che diventare un sideman a tempo pieno. Prima di tornare negli Stati Uniti nel 1982, Blue ha inciso un paio di album, Crossroads e From Paris to Chicago. La decisione di Blue di tornare a casa, nonostante la sua crescente fama come turnista, è stata stimolata dal suo desiderio di lavorare e imparare dai maestri dell’armonica blues. Così è venuto a Chicago e ha continuato a suonare con artisti del calibro di Big Walter Horton, Carey Bell, James Cotton e Junior Wells. Dopo due anni in tournée con il suo amico e mentore Willie Dixon come parte dei Chicago Blues All Stars prima di iniziare con la sua band nel 1983. Ha ricevuto il Grammy Award nel 1985 per il suo lavoro sull’album Atlantic, Blues Explosion, registrato dal vivo al Montreux Jazz Festival.

Ora in tour in Europa con il progetto “ THE COLORS OF THE BLUES”. In questo nuovo eclettico progetto la musica dell’armonicista New Yorkese viaggia verso le radici e l’identità più profonda del Blues... l’Africa da dove tutto è partito, per guardare avanti con gratitudine e nuovo entusiasmo. Accompagnato da un quartetto d’eccezione con l’aggiunta di Solo Diabate, polistrumentista del Mali capace di assorbire il linguaggio blues e jazz d’oltreoceano. Uno show avvolgente con reinterpretazione dei classici della tradizione afroamericana e riarrangiamenti di originali composizioni cavalli di battaglia del repertorio di Sugar Blue.

LINE UP :

Sugar Blue - harmonica vocals,

Ilaria Whiting - Lantieri Bass /voc

Sergio Montaleni - Guitar/voc

CJ Tucker- Drums

Solo Diabate Kamalengoni - Balafon, Djembe.

Damiano Della Torre piano /organ/ accordion



Biglietti in vendita su Ciaotickets

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/sugar-blue-colors-blues-soiano-blues-fest

Tutti i concerti si terranno al Castello Di Soiano Del Lago - Via del Castello, 5 Soiano del Lago (BS)

Ingresso 15,00 euro + d.p.

Per informazioni: Proloco Soiano cel. 333 773577

Slang Music - 335 6715992 - info@slangmusic.com