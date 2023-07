Quando il Garda suona il rock: Festival Rockerellando a Toscolano Maderno

È la festa rock (e non solo) più attesa e più longeva del Garda: welcome back Rockerellando, il festival di musica indipendente on air dal 1994 (quest'anno è la ventisettesima edizione), come sempre a Toscolano Maderno, che torna in pista per un lungo, lunghissimo weekend da giovedì 27 a domenica 30 luglio. Porte aperte dalle 18 alle 24, ingresso sempre libero negli spazi del Parco pattinodromo, con tendone anti-pioggia pronto all'uso, per accogliere gli appassionati avventori, anche in caso di maltempo.

Già svelata la gustosa line-up musicale: giovedì 27 luglio serata rock con "God of the Basement" e "Ottone Pesante", venerdì 28 afro-funk con "Al Doum& The Faryds" e "Couleurs d'Afrique", sabato 29 elettronica con "Mr. Doobop" e "Braoboy", domenica 30 tra indie e cantautori con "Loredt" e "Giargo in arte".

Non solo musica: il programma

Tutte le sere verranno allestiti i gonfiabili per i bambini: nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica il parco ospiterà anche una bancarella di bookcrossing per lo scambio libri, con letture di albi illustrati e laboratori creativi. Sabato sera, prima dei concerti, interverrà Enrico Vincenzini dell'associazione Antigone, che parlerà della situazione carceraria in Italia e dei problemi legati al sovraffollamento negli istituti penitenziari: domenica opening act con uno spettacolo di flamenco.

Lo spirito del Rockerellando

"Anche quest'anno - fanno sapere i volontari dell'associazione Liberamente, gli instancabili organizzatori - abbiamo cercato di collaborare con diverse realtà locali: avremo birre artigianali del Birrificio Felice di San Felice, vini della Valtenesi e coregone dell'alto Garda pescato in giornata". Con una novità: "In questa edizione abbiamo deciso di eliminare le bottigliette di plastica: l'acqua ci verrà fornita da Wami, che investe parte dei suoi ricavi in progetti idrici ecosostenibili a sostegno di comunità in parti del mondo più svantaggiate".