Brescia: tributo ai Genesis per i bambini dell’ospedale Civile

Si esibiranno sabato 16 dicembre al Tetro Sant’Afra di Brescia, gli “Opossum”, storica e conosciuta band bresciana nata nel 1974. L’obiettivo è sostenere Abe, l’Associazione Bambino Emopatico che collabora da molto tempo con il Reparto di Onco-Ematologia Pediatrica e Centro Trapianti Midollo Osseo degli Spedali Civili di Brescia.

Il programma del concerto degli Opossum “The Sands of Time” include brani che hanno resi famosi i Genesis quali “Firth of Fifth”, “The Cinema show” oltre a raccontare alcune curiosità sui Genesis e sul significato dei vari pezzi.



Il concerto “The Sands of Time” :

Ingresso 15 Euro

Prevendite al tel. 333 4612599, mail info@opossum-band.it oppure presso la Birreria La Pulce, Via N.Tartaglia a Brescia.

www.opossum-band.it

www.associazionebambinoemopatico.it