Brescia: prog rock e dintorni, concerto-evento per L'Ail

Concerto-evento all'insegna della solidarietà. Attraverso l'inimitabile musica prog-rock e fusion degli anni '70, '80 e '90 la serata è dedicata al nuovo progetto "Zani&Friends - Music in key of Aid". Andrea Zanella, conosciuto tastierista bresciano e direttore artistico, presenterà insieme ai suoi "Friends", altri musicisti appassionati dello stesso genere musicale e professionisti, il calendario dei concerti 2024, creati per sostenere AIL, l'Associazione Italiana Leucemie. La serata è gratutita, solo su prenotazione a: info@zaniandfriends.com