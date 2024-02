Cascina Parco Gallo: "Sulle ali del Novecento XXIX"

Domenica 18 febbraio, alle 11 alla Cascina Parco Gallo in via Corfù 100, è in programma "Sulle ali del Novecento XXIX", nuovo appuntamento della stagione invernale del Parco Gallo.

Sul palco si svolgerà il concerto conclusivo del "Corso per direttori d’orchestra sul repertorio da camera moderno e contemporaneo" organizzato dall'associazione Dedalo ensemble che ha visto la partecipazione di 12 allievi attivi e due uditori, provenienti da Cina, U.S.A., Francia, Italia, Svizzera e Turchia. Il programma prevede l'esecuzione di "Nell’acqua calma" di Mauro Bonifacio, "Dèrive I" di Pierre Boulez, "Affekte" di Azio Corghi, "Arpège" di Franco Donatoni e "Feuilles à travers les cloches" Tristan Murail (1998), Lemoine

Ingresso libero.