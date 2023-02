Borgo San Giacomo: Claudia Is On The Sofa al Solebistro

Cantautrice dal cuore americano. Imbracciando la sua fidata chitarra Emmylou Ribs, Claudia Is On The Sofa canta gli attimi e i silenzi, il frastuono e il ruggito, li porta sospesi a chi ama ascoltarli. Da Berlino alla Puglia, racconta le vite raccolte per la strada. I suoi palchi sono laghi, teatri, piccoli e fumosi club, grandi festival come il Liverpool Sound City. Produce nel 2022 il singolo The Match con Alessandro "Asso" Stefana (che collabora tra gli altri con PJ Harvey e Vinicio Capossela) con la label Riff Records e la berlinese Solaris Empire e lo porta sino a radio BBC6 UK. Claudia apre concerti ad artisti che hanno segnato la storia della musica come Thurston Moore dei Sonic Youth e a cantautrici come Joan As A Police Woman e molti altri. La musica di Claudia è vita, incontro e racconto. Ingresso libero Info e prenotazione tavolo per chi vuole mangiare : 3381197438