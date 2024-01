Brescia: proiezione del film "West of Babylonia"

A Slab City in California si vive senza acqua corrente e senza elettricita?. Le strade sono sterrate e la popolazione (gli “Slabber”) oscilla tra le 400 persone d’estate e le 4000 d’inverno. Gli Slabber sono giovani e anziani, hippy e neo nazisti, fuorilegge, artisti. Tutti accomunati dalla voglia di essere liberi e di non dover rispondere alle regole della societa? americana. Tutto cio? che sta al di fuori di Slab City per loro e? “Babylonia”. Slab City nasce sul terreno di una base militare attiva durante la Seconda Guerra Mondiale. Nei primi anni cinquanta le persone iniziarono a dimorarvi, mentre negli anni ottanta si ebbe un vero e proprio boom di residenti. Il film e? un caleidoscopio di personaggi e storie che vivono ed abitano questo terreno ai confini con la societa?, dove i paesaggi ricordano in parte le ambientazioni dei film western e in parte un mondo apocalittico simile a Mad Max. Il deserto di Sonora attornia, con la sua stupefacente bellezza, la vita dei molti che rifuggendo il mondo hanno creato per se? un altro modo di esistere.

West of Babylonia è la prima installazione di una trilogia dedicata all’Ovest degli Stati Uniti.



Il film e? stato presentato in concorso ufficiale al Biografilm di Bologna nel 2020. Ha fatto parte della media library di Vision du Réel.



Il film sarà introdotto dal regista Emanuele Mengotti insieme a Matteo Asti, Docente presso l'Università Cattolica di Brescia e l'Accademia Santa Giulia di Brescia.