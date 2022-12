Brescia festeggia l'arrivo del 2023: tutti gli eventi di Capodanno

Sabato 31 dicembre 2022, la Festa di Capodanno torna finalmente nelle piazze e nei teatri di Brescia. Una rentrée in grande stile: sono infatti quattro le proposte pensate per passare la notte di San Silvestro in città: "Dove si vuole, ma rigorosamente insieme!", scrive Palazzo Loggia in una nota.



Il programma

– 22.45, Paolo Belli & The Big Band in concerto - Piazza Loggia

– 22.45, Leonardo Manera E Gli Inadatti Band - Piazza Tebaldo Brusato

– 21.30, Quartetto The Euphoria - Auditorium San Barnaba

– 21.30, Oylem Goylem di e con Moni Ovadia - Teatro Sociale (versione speciale per la serata dell’Ultimo con brindisi finale).



Per il 31 dicembre è previsto anche il prolungamento del servizio metro fino alle 2:00. Info e biglietti per Oylem Goylem : www.centroteatralebresciano.it.