Le auto storiche illuminano il Garda: è il Concorso d'eleganza di Borgo Machetto

Prima edizione per il Concorso d'eleganza di Borgo Machetto, resort di Desenzano del Garda (in Via Grezze) che - da poco ristrutturato - propone sale meeting, piscina, campo da golf e tanto verde: saranno 25 le autovetture storiche che parteciperanno al concorso, on air sabato 27 e domenica 28 maggio (ingresso gratuito).

Le vetture in mostra, 25 esemplari unici di 15 case automobilistiche, sono tutte di provenienza italiana e sfileranno all'interno del Borgo a disposizione del pubblico di curiosi e appassionati. Il concorso nasce sulla scia di altre manifestazioni ormai cult del settore, come la Cavallino Classic di Modena o il concorso storico di Villa d'Este.

Il programma del weekend

Il Concorso d'eleganza di Borgo Machetto apre le sue porte sabato 27 maggio dalle 16 alle 18.30, domenica 28 dalle 9.30 alle 13.30: sabato i visitatori potranno osservare alcune straordinarie rarità durante una piacevole passeggiata all'aperto, mentre domenica è in programma la sfilata delle auto, di cui saranno descritte tutte le caratteristiche tecniche ed estetiche. Ai giudici l'arduo compito di selezionare le migliori: anche il pubblico potrà dire la sua, votando la propria vettura preferita attraverso un qr code.