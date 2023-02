Cent'anni di Aeronautica Militare: la base di Ghedi apre al pubblico

Il prossimo 28 marzo si terranno le celebrazioni per il centenario dell'Aeronautica Militare, ancora giovane ma con un bagaglio di storia e tradizioni già glorioso, costruito dalle imprese di uomini grandi e valorosi, che – con passione e generosità – hanno portato ovunque nel mondo il Tricolore e i valori che rappresenta.

Per l'occasione, in tutta la Penisola si terranno eventi e speciali celebrazioni. La nostra provincia non poteva essere da meno: è per questo motivo che l'aeroporto militare di Ghedi aprirà al pubblico dalle 9 alle 15; sarà possibile vedere da vicino i Tornado dei Diavoli Rossi e pure i nuovi F-35 Lightning II. Per accedere alle visite, bisogna registrarsi sul sito opendayghedi.it.

Si potrà inoltre ammirare attività di volo e, in mattinata, si terrà la cerimonia dell'Alzabandiera di Reparto, presieduta dal comandante del 6° Stormo, il colonnello Giacomo Lacaita; saranno presenti le autorità militari, civili e tanti ragazzi delle scuole bresciane.