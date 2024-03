Giornata mondiale dell'acqua: alla scoperta della fonte di Mompiano e dei depuratori di Gavardo e di Verziano

Il 22 marzo si celebra ogni anno la Giornata mondiale dell’acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite. Il tema scelto quest'anno è "Water for Peace", l’acqua è infatti un bene preziosissimo, ma 2,2 miliardi di persone vivono ancora senza acqua potabile e questo genera forti tensioni geopolitiche. Con l’aumento degli impatti dei cambiamenti climatici e la crescita della popolazione mondiale, è sempre più urgente proteggere e distribuire equamente questa risorsa nonché utilizzarla in modo consapevole.

Giornata mondiale dell'acqua: porte aperte A2A

Per l'occasione, A2A ha deciso di aprire i propri impianti, per rendere partecipi i cittadini dell’impegno della Life Company che si prende cura del ciclo dell’acqua, dalla fonte alla depurazione. Durante il weekend del 22, 23 e 24 marzo saranno organizzate visite guidate, per partecipare occorre prenotarsi sul portale?www.eventia2a.it/giornatamondialeacqua. Ecco cosa sarà possibile visitare:

Fonte di Mompiano (Venerdì 22 Marzo Orari: dalle 14 alle 18 Sabato 23 e Domenica 24 Marzo Orari: dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18), sorgente che alimenta la città di Brescia sin dall'antichità, anche se oggi il suo contributo, unito a quello della sorgente di Cogozzo, si è ridotto al 14% dell’acqua immessa in rete;

(Venerdì 22 Marzo Orari: dalle 14 alle 18 Sabato 23 e Domenica 24 Marzo Orari: dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18), sorgente che alimenta la città di Brescia sin dall'antichità, anche se oggi il suo contributo, unito a quello della sorgente di Cogozzo, si è ridotto al 14% dell’acqua immessa in rete; il depuratore di Verziano (23-24 marzo, ore 9-12 e 14-17), un modello di tecnologia e di economia circolare;

(23-24 marzo, ore 9-12 e 14-17), un modello di tecnologia e di economia circolare; il depuratore di Gavardo (24 marzo, ore 9-12 e 14-17), inaugurato a fine 2021 ed eletto da Legambiente “cantiere” simbolo del ciclo idrico “per la transizione ecologica”.

Obiettivi A2A Ciclo Idrico

L’apertura degli impianti alla popolazione ha l’obiettivo di aumentare la conoscenza su cosa c’è prima del rubinetto e dopo lo scarico del lavandino, e quindi aiutare all’uso corretto di questo bene prezioso. A2A si prende cura dell’acqua investendo per ridurre le perdite di rete, garantire la qualità dell’acqua, realizzare i depuratori e le fognature che consentono di restituire all’ambiente la risorsa idrica, dopo averla depurata. Ma anche attraverso campagne di sensibilizzazione per evitare sprechi. Un percorso virtuoso che, negli ultimi 6 anni, ha per esempio consentito di ridurre l’acqua immessa nelle reti dei comuni serviti di 11,5 milioni di metri cubi tra riduzione delle perdite e riduzione dei consumi.

Sul fronte depurazione, A2A negli ultimi anni ha investito oltre 110 milioni: sono stati realizzati otto nuovi depuratori e due saranno pronti nei prossimi mesi, oltre a parecchi interventi di collettamento delle reti fognarie. Con i nuovi impianti in corso di realizzazione tutte le procedure di infrazione europee saranno superate entro il 2026.

Informazioni utili

Le visita agli impianti nel weekend saranno organizzate per piccoli gruppi. Da qualche mese alla Fonte di Mompiano è stato realizzato un suggestivo percorso che consente di “entrare” dentro alla Fonte, pur restando dietro ad un vetro protettivo.

Trattandosi di impianti industriali, sia alla Fonte di Mompiano sia ai depuratori di Gavardo e Brescia (Verziano), non è consentito l’accesso agli animali domestici. Inoltre, si consiglia la visita a bambini di età superiore ai 6 anni e di indossare scarpe comode. In alcune aree sono presenti barriere architettoniche che potrebbero rendere molto difficoltoso l’accesso ai visitatori con difficoltà motorie.