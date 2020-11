"Bonus Bici": le 5 migliori e-bike sul mercato

Allo scoccare delle 9 del mattino di martedì 3 novembre anche gli appassionati bresciani delle due ruote si saranno fiondati sulla piattaforma ad hoc realizzata dal Ministero dell'Ambiente per poter chiedere il cosiddetto “Bonus Bici”, ovvero il bonus per l'acquisto di bici, elettriche e non, monopattini elettrici o veicoli simili, oltre a strumenti di mobilità condivisa a uso individuale (sharing di bici, monopattini e scooter) che fa parte del pacchetto dei “buoni mobilità” previsti dal Decreto Rilancio.

Come funziona il Bonus Bici

Sarà possibile accedere al buono fino a esaurimento dei fondi disponibili (in tutto circa 600 milioni di euro) e fino al 31 dicembre 2020: sono previste agevolazioni sia per l'acquisto di un nuovo mezzo ecologico, con un buono da presentare direttamente al venditore (e valido 30 giorni dall'emissione), sia tramite rimborso per chi ha già acquistato bici, monopattini e altro, fino a un massimo di 500 euro.

Le 5 migliori e-bike per Today.it

Ma a proposito di bici elettriche, quali sono le migliori sul mercato? Gli amici di Today.it hanno stilato una graduatoria che tiene conto dei numerosi fattori da prendere in considerazione in fase di acquisto di una e-bike, dall'autonomia (di almeno 20 km) al peso delle batterie (meglio se rimovibili), e ancora le modalità di assistenza alla pedalata e il computer di bordo. Ecco allora le 5 migliori bici elettriche, adatte a ogni esigenza.

i-Bike: una divertente fat bike bike elettrica

Iniziamo la nostra rassegna dalla i-Bike: una mountain bike elettrica Made in Italy, con freni a disco idraulici e ruote fat da 26". Ricordiamo anche la batteria con un'autonomia fino a 55 km, il cambio a 7 velocità Shimano con 3 livelli di pedalata assistita e il telaio in alluminio nero con forcella ammortizzata.

Scopri di più su Amazon a 1.099 euro

MoovWay: una bicicletta elettrica pieghevole low cost

Proseguiamo con la MoovWay: una bicicletta elettrica pieghevole low cost, con ruote da 14”. Tra le sue caratteristiche citiamo l’autonomia fino a 20 chilometri, il peso di 19 Kg, la batteria da 36V-6 Ah e il display LCD. Ricordiamo anche la luce LED verticale anteriore e il doppio freno a disco.

Scopri di più su Amazon a 364 euro

NCM Hamburg: un elegante modello per la città

Nella nostra rassegna troviamo anche la NCM Hamburg; una bici a pedalata assistita con forcella ammortizzata e ruote da 28 pollici. Passiamo alla batteria con un'autonomia fino a 90 chilometri ed il cambio Shimano a 7 velocità.

Scopri di più su Amazon a 999 euro

FIIDO D2S: una simpatica bicicletta elettrica

Da FIIDO una bici a pedalata assistita pieghevole con pneumatici da 16" e cambio meccanico Shimano a 6 velocità. Ricordiamo, inoltre, le tre modalità di guida e il peso di 24 Kg.

Scopri di più su Amazon a 699 euro

AMDirect: una versatile bici elettrica pieghevole

Concludiamo la nostra rassegna con la AMDirect, una completa bici elettrica pieghevole con ruote da 26” e autonomia fino a 50 km. Bici con batteria removibile e freni a disco. Non mancano, infine, parafanghi anteriori / posteriori ed un pratico portapacchi.

Scopri di più su Amazon a 849 euro