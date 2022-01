Profumi da uomo: i consigli degli esperti per un regalo perfetto

Non solo donne, i profumi piacciono anche ai maschietti. Ma per la moglie o la fidanzata di casa può essere sempre un problema scegliere la fragranza giusta da regalare al compagno/marito/partner o moroso dir si voglia. E quindi, che facciamo? Per saperne di più ci siamo affidati ai consigli degli esperti di Barberino’s, specialisti non solo di barba e capelli (con uno store aperto anche a Brescia) ma da qualche tempo anche produttori di essenze, rigorosamente “for men”.

Fragranze fruttate

Il primo consiglio riguarda la ricerca delle fragranze fruttate. Sono considerate i profumi per eccellenza, ed è quindi difficile che non piacciano. Si caratterizzano per note agrumate e dunque leggere: l’ideale per chi non ama i profumi troppo forti. L’identikit perfetto? Il gentiluomo discreto che non vuole essere invadente ma apprezza la compagnia.

Fragranze speziate

Sono un pochino più aggressive delle prime, diciamo più decisi e fantasiosi: i profumi speziati richiamano, appunto, le note orientali tipiche dei mercati delle spezie. Rientrano nella categoria delle fragranze “sofisticate”, insomma profumi nuovi e fuori dal comune. E’ il regalo ideale per l’uomo sicuro di sé, che ama farsi notare.

Fragranze legnose

Le fragranze legnose si caratterizzano per note ricercate e persistenti: sandalo, ambra e oud solo per citarne alcuni (per la cronaca: l’oud è un’essenza ottenuta dalle resine di aquilaria, albero originario dell’India). I profumi di questo tipo hanno un appeal corposo e sensuale, e dunque si adattano alla perfezione all’uomo che si crede seduttore, presunto amante del piacere.

Fragranze acquatiche

Concludiamo con le fragranze acquatiche, che richiamano il loto, il sale marino, le alghe (e perché no le vacanze). Si tratta, infatti, di profumi evocativi che s’ispirano al mare e vogliono infondere un senso di libertà e leggerezza. Da regalare assolutamente agli uomini che amano viaggiare, ma anche agli sportivi e ai cultori della vita en plein air (all’aria aperta).