Gli effetti benefici (e le controindicazioni) della pianta di moringa

Dicesi moringa: nota anche come “pianta dei miracoli”, rafano indiano o ben tree oil, è una pianta esotica originaria dell'India orientale e appartenente alla famiglia delle moringacee, coltivata in gran parte delle zone tropicali del pianeta. La specie più nota è la celebre moringa olifera, utilizzata ampiamente sia nel settore alimentare (anche negli integratori) che nella cosmetica. Non tutti conoscono le proprietà e i benefici di questa pianta ricca di proprietà, e che da qualche tempo ha cominciato a spopolare anche tra gli appassionati bresciani di erboristeria.

La moringa: cos'è e a cosa serve

La moringa oleifere per vari motivi è considerata la pianta più pregiata (e non solo a livello economico) tra quelle appartenenti alla famiglia delle moringacee: anche per questo è conosciuta come “pianta dei miracoli”, da sempre utilizzata nella medicina popolare indiana per prevenire e curare numerosi disturbi. Non solo: tra le sue caratteristiche ricordiamo l'innata capacità di crescere e proliferare anche in condizioni sfavorevoli, durante siccità e in terreni poveri di sostanze nutritive.

In India e dintorni vengono utilizzate tutte le parti della piante, e in mille modi: le foglie, le radici e i baccelli, ma anche la corteccia, i semi e i tuberi sono commestibili; i baccelli, ad esempio, vengono raccolti verdi e consumati sia freschi che cotti. Le foglie possono essere utilizzate sia appena raccolte che macinate in polvere, mentre l'olio – estratto dai semi – è dolce: i semi, invece, si consumano sia crudi che cotti, ma anche nel tè o per il curry.

Nel mondo occidentale si utilizzano soprattutto le foglie: essiccate, sminuzzate o polverizzate. Servono per preparare infusi o bevande, ma pure come detto per la preparazione di integratori alimentari (che in Italia sono approvati e autorizzati dal Ministero della Salute). Per quanto riguarda la cosmetica, si utilizzano sia gli estratti della pianta che l'olio ottenuto dai semi.

Le proprietà della moringa

Queste sono solo alcune delle più note proprietà della moringa. A partire dalle foglie, la parte più nutriente della pianta, che sono ricche di proteine, vitamine e minerali come calcio, potassio, ferro, zinco, fosforo e magnesio. Ma è la pianta stessa ad avere proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, essendo ricca di composti antibatterici e altri amminoacidi essenziali come flavonoidi, polifenoli, acido ascorbico e quercitina.

La polvere di moringa, citata qualche riga fa, grazie alle sue proprietà (antibatteriche e antibiotiche) è in grado di inibire la crescita di agenti patogeni responsabili di squilibri intestinali, funghi e candidosi. Nell'Ayurveda, la medicina tradizionale indiana, la polvere viene usata anche per prevenire e contrastare ulcere, malattie del fegato, stipsi, gastriti e problematiche renali. In ultimo, ma non per importanza, la muringa aiuta a controllare i livelli di zucchero nel sangue, grazie all'acido clorogenico: è una sorta di protezione naturale contro il diabete.

Gli effetti collaterali

Attenzione agli effetti collaterali: secondo la Pdr for Herbal Medicines, agli estratti di radice di moringa sono attribuite proprietà abortive. Dunque per questa ragione l'uso delle radici e dei suoi derivati è controindicato durante la gravidanza. In ogni caso, è bene ricordare che a scopo precauzionale è sempre meglio chiedere al proprio medico o farmacista prima di assumere parti, preparati o estratti di moringa.

Moringa a Brescia

Ovviamente anche a Brescia non mancano erboristerie e negozi specializzati che vengono parti o estratti di moringa, in particolare la sua polvere oppure degli specifici integratori alimentari. Questi alcuni indirizzi utili: Erboristeria Erbavoglio in Corso Cavour 27 (telefono 030 3755240), Erboristeria L'Officinale in Via Marconi 39 (telefono 030 3379523), i negozi della catena NaturaSì in Via Foro Boario 46 e in Via X Giornate 28.