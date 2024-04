Scialatielli alla Mike Cobbins: la ricetta con la star della Pallacanestro Brescia

Scialatielli alla Mike Cobbins in featuring con Ciro di Maio: per la prima volta insieme, un cestista americano alto più di 2 metri e uno chef napoletano che dalle case popolari di Frattamaggiore è arrivato ad aprirsi un locale a Brescia. Nel menu un piatto storico della tradizione partenopea e la voglia di insegnare la ricetta al “popolo” di TikTok: nasce così l'ultima iniziativa culinaria di Ciro di Maio, già noto per essersi dedicato all'insegnamento dell'arte della pizza ai detenuti del carcere di Brescia.

L'idea, stavolta, è stata quella di presentare la sua ricetta degli scialatielli alla gallinella di mare, piatto tipico della tradizione napoletana, apprezzato per la semplicità dei suoi sapori: pesce bianco, pomodorini, olio extravergine, un tocco di prezzemolo e un pizzico di piccante. È questa la ricetta dello chef per la pasta alla gallinella di mare, pesce in Campania conosciuto anche come coccio ('o cuoccio) e che ben si presta alle ricette di pasta, in particolare quella lunga, di cui fanno parte anche gli scialatielli, con un nome che deriva da due parole del dialetto napoletano, “scialare” (godere) e “tiella” (padella).

Mike Cobbins e Ciro di Maio

In questa nuova avventura culinaria, Ciro di Maio ha scelto come partner d'eccezione Mike Cobbins, giocatore della Pallacanestro Brescia che non conosceva il piatto napoletano. In un momento di relax, Cobbins ha potuto assistere in diretta alla preparazione della ricetta, assaggiando per la prima volta nella sua vita gli scialatielli alla gallinella di mare. Il video è già virale sui social, postato sui canali di San Ciro, il locale di Brescia dello chef di Maio. “La ricetta gli è davvero piaciuta – dice di Maio –: per me è un orgoglio portare i gusti semplici della mia terra anche in Lombardia, un onore poterli diffondere nel mondo dello sport. Ci siamo anche divertiti a parlare in inglese: il detto napoletano Quanno buono buono cchiù nera d’a mezanotte nun po’ venì l'abbiamo tradotto tra di noi in When good good. More black of midnight can’t come. È stata una stupenda esperienza”.

La ricetta completa

E per chi volesse cimentarsi in cucina.. la ricetta completa. Ingredienti per due persone: 230 grammi di scialatielli; una gallinella di mare di circa 800 grammi; 8 pomodorini freschi; 6 cucchiai di olio extravergine di oliva; aglio, prezzemolo e peperoncino.

La preparazione. In un delizioso tripudio di sapori, si inizia con un piccolo tegame dove si esalta l'aroma dell'aglio, immerso in un'ondata di olio, accompagnato da pomodorini appena tagliati a metà. È qui che il palato comincia il suo viaggio verso l'eccellenza culinaria. La scena è pronta per accogliere la nobile gallinella di mare, che sarà la protagonista indiscussa di questa sinfonia gastronomica. Con maestria, la gallinella viene adagiata nel tegame, dove, con il giusto accompagnamento di mezzo bicchiere d'acqua, verrà esaltata e coccolata per circa dieci minuti. È un'opera di precisione culinaria; una volta raggiunto il punto di cottura perfetto, il pesce viene delicatamente rimosso dal tegame, accompagnato da quei pomodorini che hanno ceduto il loro sapore al liquido d'accompagnamento e dallo spicchio d'aglio, che ha donato la sua fragranza all'intero piatto. Con gesti sapienti, il pesce viene delicatamente depennato e disossato, preparando i filetti, le guance e ogni minuscola prelibatezza commestibile, che torneranno a danzare nel tegame insieme al loro delizioso intingolo. Per completare questo capolavoro culinario, si aggiungono due pomodorini freschi tagliati a dadini, che aggiungeranno vivacità e colore al piatto. A piacere, si può concedersi un tocco di peperoncino e di prezzemolo, che daranno il loro contributo alla perfezione del gusto. Infine, per un'esperienza culinaria completa, la pasta al dente viene delicatamente scolata e amalgamata con il condimento ancora tiepido, assorbendo ogni sfumatura di sapore. È un momento di armonia tra gli ingredienti, prima che il piatto sia pronto a essere presentato e gustato, regalando al palato un'esperienza indimenticabile.