"I sapori della vita": la cultura di cibo e cucina nell'anno di Brescia capitale

"I sapori della vita": anche cibo e cucina sono Cultura nell'anno di Bergamo Brescia 2023. Dal prossimo 21 giugno e fino al 13 dicembre la sede della scuola dei mestieri del gusto Cast Alimenti, in Via Serenissima a Brescia, ospiterà una rassegna tematica di 6 incontri dedicati alla cultura della cucina vista da diverse prospettive, a cura dell'associazione I GiraSoli. Letture sceniche, richiami a classici della letteratura, presentazione di romanzi, illustrazioni artistiche, incontri con gli autori: un itinerario letteral-gastronomico volto a creare un connubio tra i gusti fondamentali e i sapori associati alle esperienze di vita.

Gli incontri rientrano nell'ambito delle iniziative per Bergamo Brescia capitale italiana della Cultura, on air sempre alle 18.15 nella sede di Cast Alimenti: per informazioni, calendario e prenotazioni info@igirasoli.eu oppure 339 6864011.

"I sapori della vita"

Si comincia martedì 21 giugno con una lettura scenica da parte di Equi.Voci Lettori de "Il Pranzo di Babette", il romanzo-racconto di Karen Blixen, ovvero: quando la cultura della cucina diventa ospitalità, condivisione e opera d'arte di inestimabile valore. Il 13 settembre sarà la volta dei segreti della rubrica Art Food, curata dal giornalista Enrico Giustacchini che per lungo tempo ha collaborato con lo chef Gualtiero Marchesi.

Il 6 ottobre Stefania Giannotti, scrittrice romana di origine ma milanese di adozione, presenterà "Troppo sale", quando la cultura della cucina diventa terapia e compagnia nelle difficoltà della vita: il 15 novembre Flavia Bettoni, professoressa bresciana profonda conoscitrice della letteratura francese, presenterà "Les Petit Madeleines" di Marcel Proust.

Gran finale in salsa nostrana: il 6 dicembre Carla Boroni, docente universitaria e presidente del comitato scientifico di Fondazione Civiltà Bresciana, presenterà "La cucina bresciana tra arte e letteratura", infine il 13 dicembre Marino Marini, gastronomo e bibliotecario bresciano (e vincitore nel 2010 del premio Bancarella della Cucina), chiuderà la rassegna con "Mangiare bresciano", viaggio tra sapori, storie e ricette.