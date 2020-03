Coronavirus: i Comuni bresciani con la più alta percentuale di contagiati

Coronavirus, il contagio non si ferma: sono più di 400 i nuovi positivi in tutto il territorio bresciano nella sola giornata di giovedì 20 marzo, terza provincia lombarda per numero di nuovi casi, dietro a Milano (più 634) e Bergamo (più di 509). In tutta la Lombardia sono 22.264 i casi positivi dall’inizio dell’epidemia, 2.380 in più in un solo giorno: alla triste conta dei morti si aggiungono altre 381 croci, nel giorno più nero in Italia da quando tutto è cominciato (627 decessi in 24 ore in tutta la penisola).

Ad oggi sono 8.785 le persone ricoverate in ospedale: di queste 7.735 sono in buone condizioni, oltre l’88% del totale, e 1.050 in terapia intensiva, 44 in più in un solo giorno, l’11,9% sul totale dei ricoverati e il 4,7% sul totale dei positivi. Sono quasi 11mila i pazienti positivi al Covid-19 attualmente in isolamento domiciliare.

La situazione in provincia di Brescia

E in provincia di Brescia? I dati aggiornati al 20 marzo confermano 4.648 casi positivi dall’inizio dell’epidemia. Sono 72 i decessi delle ultime 24 ore, per un totale di 571 in meno di un mese. In termini assoluti è ovviamente il capoluogo la località più colpita, con 716 casi di positività e già 104 decessi: seguono Orzinuovi (151 casi e 30 decessi), Montichiari (117 casi e 10 decessi), Chiari (77 casi e 8 decessi), Desenzano del Garda (75 casi e 10 decessi).

Ben diversa la situazione se si analizza invece il tasso di contagi (in percentuale) sul totale della popolazione: ovvero quante persone sono state colpite dal Coronavirus ogni 1.000 abitanti. Con questa metodologia la città di Brescia ha solo 3,64 casi ogni mille residenti: un dato inferiore ad almeno la metà dei vari paesi bresciani colpiti dal Covid-19.

Coronavirus: i 10 Comuni più colpiti

Da questo punto di vista sono tutti della Bassa Bresciana i Comuni dove l’incidenza è più alta. A cominciare da Cigole: 19 casi di positività e 3 decessi per circa 1.500 abitanti, il che significa 12,15 casi ogni mille residenti. Seguono Orzinuovi (151 casi e 30 decessi per circa 13mila abitanti: 11,94 casi ogni mille), Longhena (6 casi per meno di 600 abitanti: 10,42 ogni mille), San Paolo (47 casi e 6 decessi: 10,33 per mille), Pavone Mella (28 casi e 9 decessi: 10,02 per mille), Borgo San Giacomo (53 casi e 10 decessi: 9,77 per mille), Corzano (13 casi: 9,18 per mille), Barbariga (21 casi e un decesso: 9,02 per mille), Alfianello (21 casi e 4 decessi: 8,36 per mille) e infine Montirone, 48 casi e 9 decessi (8,33 positivi ogni mille abitanti).