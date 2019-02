Rolfi: "La mensa scolastica 'km vero' di Albosaggia è un modello per la Lombardia"

"Ad Albosaggia (Sondrio) i 180 bambini di asilo ed elementari trovano nei piatti della mensa scolastica prodotti locali e quelli di filiera tracciata made in Italy. Un modello che voglio esportare anche altrove".

Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi che oggi ha pranzato con i giovani studenti nella prima mensa scolastica 'a Km vero' della Lombardia. L'assessore ha consegnato un riconoscimento al sindaco e alla dirigente scolastica.

"A livello nazionale una mensa scolastica su tre presenta delle irregolarità. La Regione Lombardia vuole agire per quanto di propria competenza: esporteremo le buone pratiche come quella di Albosaggia e coinvolgeremo le rappresentanze del mondo della scuola, delle famiglie e del mondo agricolo per puntare sulla qualità dei prodotti alimentari che finiscono nelle mense lombarde. - ha aggiunto Rolfi - Promuoveremo una nuova alleanza

tra ristorazione scolastica e settore primario. Basta contratti e appalti costruiti esclusivamente sul massimo ribasso. Punteremo su criteri qualitativi, sulla sostenibilità dei prodotti e sulle filiere locali. I comuni possono farlo e voglio lavorare con ANCI Lombardia per accompagnarli in questa direzione".

"Ad Albosaggia - ha concluso Rolfi - si è creato un esempio di vera educazione alimentare perché viene insegnato ai bambini il consumo di prodotti locali proprio negli anni in cui si forma la percezione del gusto. Queste iniziative qualificano la scuola come grande elemento educativo anche sotto questo punto di vista".