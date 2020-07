E-way: sul lago di Garda è arrivato anche lo scooter sharing

Non solo car sharing sul lago di Garda: da pochi giorni è operativo anche il servizio di scooter sharing, di fatto la “Fase 3” del progetto E-way di Garda Uno. Il progetto, ricordiamo, è stato finanziato anche dal Ministero dell’Ambiente ed è stato condiviso fin da subito con i Comuni aderenti, per la creazione di una rete di mobilità sostenibile (elettrica) che potesse comprendere tutto il territorio gardesano e le province interessate.

Il 26 giugno scorso è andato in scena il primo tour dimostrativo: una data non casuale, ma l’anniversario del via libera al progetto di car sharing inaugurato nell’estate del 2019. La carovana degli scooter a emissioni zero è partita da Padenghe, ha raggiunto la sede Anffas di Rivoltella – a cui era già stato donato un pulmino elettrico – e ha concluso il breve viaggio in Piazza Betteloni a Peschiera.

La mission del progetto: ridurre le emissioni

Grazie alla nuova flotta di scooter, E-way rilancia la mission del progetto: incoraggiare i pendolari, i turisti e gli utenti in generale a cambiare il proprio stile di mobilità, spingendoli verso l’utilizzo intermodale dei mezzi di trasporto, integrando il car sharing con il car pooling. “A livello globale – ha infatti detto Mario Bocchio, presidente di Garda Uno – sono sempre più forti le voci che chiedono un cambiamento decisivo per contrastare il cambiamento climatico. E noi stiamo facendo la nostra parte: nel 2018, grazie ai veicoli elettrici, nel nostro territorio si sono risparmiate circa 12 tonnellate di CO2”.

Come noleggiare uno scooter (e quanto costa)

Gli scooter elettrici sono disponibili nelle stazioni di noleggio di Padenghe, Peschiera e Desenzano: è possibile prenotarne l’utilizzo direttamente attraverso l’app Eway (a questo link tutte le informazioni). La nuova “flotta” si compone di 7 scooter, di cui 2 a Peschiera, 2 a Desenzano e 3 a Padenghe: la durata minima del noleggio è di 24 ore, con un costo a forfait di 15 euro. Per gli under 25 è previsto uno sconto del 20%.