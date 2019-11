Apre a Brescia il primo salone Mercedes Benz Certified

Apre a Brescia uno dei primi autosaloni d'Italia (e di tutta Europa, dove ce ne saranno solo 50) dedicati all'usato garantito Mercedes Benz: sarà in Viale Sant'Eufemia, nello storico showroom a marchio Bonera che per l'occasione è stato sottoposto a un sostanzioso restyling. Come riporta l'azienda in una nota, la sede di Sant'Eufemia è diventata ufficialmente il primo centro bresciano dedicato al mondo dell'usato Mercedes Benz Certified.

“Certified si pone l'obiettivo di confermarsi, ancora una volta, benchmark dell'usato premium – si legge – Un programma di eccellenza che introduce oggi nuovi elementi di valore, uscendo dai confini nazionali per assicurare ai clienti una rete di vendita e assistenza europea esclusiva e dedicata, riunita sotto un'unica famiglia e rappresentata da tre marchi: Mercedes Benz Certified, riservato ai prodotti Mercedes Benz Cars che per la prima volta si estende anche al mondo Vans, Mercedes Amg Certified, dedicato alla gamma high performance della Stella e Smart Certified, il programma realizzato su misura per la regina delle citycar”.

I primi due saloni Certified sono entrambi nel nord-est: oltre a Brescia anche lo store Trivellato di Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. Entro la fine dell'anno, come riporta Ansa, saranno cinque i saloni in tutta Italia, e a questi se ne aggiungeranno altri sei entro i primi quattro mesi del 2020.

Mercedes Benz Certified: come funziona

Il programma, si legge ancora sull'Ansa, “punta su qualità e garanzie per conquistare la clientela in cerca di vantaggiose opportunità d'acquisto pari o assimilabili al nuovo”. Come detto, il “programma” sarà declinato nei tre brand citati poche righe fa: per le Smart il chilometraggio massimo è di 100mila chilometri, e di 150mila per Mercedes e Amg, di età non superiore ai sei anni.

Le auto potranno essere sia acquistate che noleggiate a lungo termine. Per il weekend in arrivo i riflettori saranno puntati sui modelli Amg: in tutti i centri Amg d'Italia andrà in scena l'evento “Driver/Pilot”, che permetterà di “approfondire la conoscenza delle vetture preparate ad Affalterbach e di guidarle”. Per l'occasione saranno presentate (in anteprima) le nuove Glc 43 e Glc 63, sia versione Suv che Coupè, e la A 45 S da ben 421 cavalli. Un'indicazione sui costi del noleggio a lungo termine: per le Amg si va dai 700 fino a 2.000 euro al mese.

"Un programma europeo"

“Questo programma è europeo – ha detto ancora all'Ansa Massimiliano Luigi Gardoni, responsabile usato di Mercedes Benz Italia – e riguarda tutte le auto tra 0 e 6 anni e fino a 150mila chilometri. Oggi in Italia Mercedes Benz vende 60mila vetture nuove l'anno e circa 25mila usate con garanzia. Puntiamo a consolidare i nostri volumi in questo secondo settore, offrendo tranquillità e garanzie. Ne sono previste ben 12: dall'estensione della copertura (da 1 a 4 anni) alla sicurezza che le vetture abbiano superato 150 controlli e ripristini”.