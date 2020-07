Gli orari di autobus e metropolitana durante le festività

In occasione della chiusura delle scuole per le festività natalizie, indicativamente dalla terza settimana di dicembre e fino all'Epifania, a Brescia metro e bus come da prassi modificano parzialmente il proprio orario. Vediamoli nel dettaglio.

Nuovi orari metro

La metro nei giorni feriali seguirà l’orario feriale non scolastico; il 25, 26 e 29 dicembre, e poi l'1, il 5 e il 6 gennaio sarà invece in vigore l'orario festivo. Per tutti coloro che vogliono vivere la vita notturna della città sono previsti prolungamenti di orario della metropolitana che ogni sabato sarà in servizio fino all’1 di notte e, in occasione di Capodanno, martedì 31 dicembre terminerà il servizio alle 2 di notte e la mattina di mercoledì 1° gennaio 2020 lo riprenderà alle ore 6.00.

Nuovi orari autobus

Gli autobus seguiranno l’orario natalizio nei giorni feriali dal giorno di chiusura delle scuole fino all'antivigilia dell'Epifania; nei giorni del 25, 26 e la domenica prima di Capodanno, e poi l'1, il 5 e il 6 gennaio sarà invece in vigore l'orario festivo. Il giorno di Natale il servizio terminerà alle ore 12.30 (ultimo passaggio in centro), mentre martedì 31 dicembre terminerà alle ore 22.30 (ultimo passaggio in centro).

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito bresciamobilita.it oppure rivolgersi al Customer Care aziendale - attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle 22.00 - chiamando il numero 030 3061200, scrivendo via WhatsApp al numero 342 6566207, scrivendo a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e Twitter.