I Centri autorizzati di assistenza fiscale (Caaf), noti anche come Caf (Centri di assistenza fiscale), per definizione sono soggetti del diritto tributario che agiscono quali strutture intermedie tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria. Sono stati introdotti nell'ordinamento italiano nel 1991 per l'espletamento delle attività di assistenza fiscale, intesa quale operazione di ausilio e supporto nei confronti dei contribuenti.

A cosa servono i Centri di assistenza fiscale

Si occupano quindi di supportare il contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, per ottenere rimborsi, per la compilazione di documenti come ISEE, per il pagamento delle tasse e anche per agevolazioni e contributi come il Reddito di cittadinanza o l'indennità di disoccupazione Naspi. I più noti anche nel territorio bresciano sono i Caf collegati ai tre grandi sindacati confenderali (Cgil, Cisl e Uil), ma a Brescia ce ne sono tanti altri, anche convenzionati con il Comune.

Centri di assistenza fiscale (Caaf e Caf) a Brescia

Questo l'elenco completo dei Centri di assistenza fiscale operativi su tutto il territorio della città, con indirizzo e numero di telefono.