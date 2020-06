Come adottare un bambino a Brescia

Adottare un bambino è un passo da gigante nella vita di una coppia: il sintomo di un amore così grande, pronto a sconvolgere la routine quotidiana, per sempre. Come un figlio, ti cambia la vita. Non sta a noi elencare i motivi che possono portare una coppia, giovane o meno, all'adozione di un bambino. Ma di seguito troverete una breve guida all'adozione, utile a tutti coloro che hanno deciso per il grande passo.

Domanda di adozione nazionale e internazionale

I coniugi che intendono adottare possono manifestare la propria disponibilità all’adozione nazionale, cioè ad adottare un minore italiano o straniero dichiarato adottabile in Italia. Ma possono anche manifestare la propria disponibilità all'adozione internazionale, chiedendo l'idoneità esclusivamente al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza. La domanda di adozione può essere richiesta per i coniugi che abbiano compiuto almeno 3 anni di matrimonio: il conteggio degli anni può essere comprensivo anche dell'eventuale periodo di convivenza, se documentata. Non deve comunque sussistere la seperazione, che sia giuridica o di fatto.

Dove richiederla a Brescia

La domanda di adozione può essere richiesta alla Cancelleria Adozioni, stanza 2.17 al secondo piano del Tribunale dei minorenni di Via Lattanzio Gambara: gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11, con prenotazione obbligatoria tra le 9 e le 10. La domanda può essere depositata anche da uno solo dei coniugi. Tutte le informazioni, i requisiti e la documentazione necessaria sono liberamente consultabili sulla pagina dedicata del Tribunale di Brescia.

Il Centro Adozioni

Il Centro Adozioni è un servizio a cui afferiscono tutte le problematiche dell’adozione nazionale e internazionale. E’ un punto di riferimento per l’utenza e per gli Enti coinvolti nel percorso adottivo, gestito dal settore sanità di Regione Lombardia in collaborazione con le Asst del territorio.di competenza. Nel Centro Adozioni si trovano psicologi e assistenti sociali: per richiedere informazioni l'accesso è diretto, nei giorni e negli orari di apertura del Centro, oppure previo appuntamento nelle varie sedi dell'Equipe adozioni del Presidio territoriale di residenza. Il servizio è gratuito.

Indirizzi e contatti

Il Centro Adozioni di Brescia si trova in Viale Duca degli Abruzzi 13, aperto il martedì dalle 14 alle 16 e il mercoledì dalle 9 alle 12 (telefono 030 3333689). Le altre sedi dell'Equipe adozioni si trovano a Gussago in Via Richiedei (telefono 030 2499911), a Rezzato in Via Kennedy (telefono 030 2499811), a Bovezzo in Via Vittorio Veneto (telefono 030 8915372).